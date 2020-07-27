Ирина Шейк предстала перед камерой в соблазнительном леопардовом купальнике

Ирина Шейк. Фото из Instagram
27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская модель Ирина Шейк порадовала многомиллионную армию поклонников свежим снимком, которым она поделилась в Instagram-сториз.
Фотограф запечатлел супермодель в комнате на курорте, когда девушка собиралась отправиться поплавать. Для этого она выбрала соблазнительный закрытый купальник с леопардовым принтом. Дополнила образ Ирина Шейк соломенной шляпой, а бикини выгодно подчеркнуло длинные ноги и стройную талию модели.
Фото из Instagram
Снимок пришелся по вкусу пользователям сети, которые не смогли сдержать своего восхищения Ириной Шейк. -0-