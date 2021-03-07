Ирина Шейк приковала внимание юзеров своим откровенным нарядом

Ирина Шейк. Фото из Instagram
7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная модель Ирина Шейк опубликовала в Instagram новый пост и вызвала восторг пользователей.
Знаменитая манекенщица представила фолловерам снимок в очень пикантном виде. Для этого Ирина Шейк примерила соблазнительное мини-платье черного цвета, а изюминкой наряда стало глубокое декольте.
Этот кадр не остался без внимания поклонников, который моментально отреагировали. Они оставили под фото множество восхищенных отзывов, а также сотни тысяч лайков. -0-