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Калейдоскоп
07 марта 2021, 15:00

Ирина Шейк приковала внимание юзеров своим откровенным нарядом

Ирина Шейк. Фото из Instagram
Ирина Шейк. Фото из Instagram

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная модель Ирина Шейк опубликовала в Instagram новый пост и вызвала восторг пользователей.

Знаменитая манекенщица представила фолловерам снимок в очень пикантном виде. Для этого Ирина Шейк примерила соблазнительное мини-платье черного цвета, а изюминкой наряда стало глубокое декольте.

Этот кадр не остался без внимания поклонников, который моментально отреагировали. Они оставили под фото множество восхищенных отзывов, а также сотни тысяч лайков. -0-

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