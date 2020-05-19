Ирина Шейк раскрыла секрет, как поддерживать красоту в самоизоляции

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская супермодель Ирина Шейк дала интервью журналу Vogue Russia и раскрыла свои секреты поддержания красоты на карантине. Кадры появились в Instagram издания.

Знаменитая модель призналась, что во время самоизоляции у нее пропало всякое желание заниматься спортом, однако она нашла выход и пытается правильно питаться. Сначала Шейк пробовала проводить тренировки со своим тренером по Skype, но позже отказалась от этой затеи.

Помимо этого, Ирина Шейк отметила, что во время карантина важно продолжать уход за собой. Девушка в разговоре отметила, что не использует тушь, потому что "ее вечером надо смывать". Модель отдает предпочтение бальзамам для губ, но меняет бренды косметики, чтобы не допустить эффекта привыкания. Также Ирина поделилась секретом, что детский крем превосходно увлажняет губы.

Знаменитая российская модель не забывает о России во время самоизоляции в США. Она, по ее словам, часто смотрит различные русские телепередачи, а после отмена карантина первым делом отправится в Россию и пойдет в русскую баню. -0-