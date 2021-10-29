Ирина Шейк удивила всех новой фотосессией – она подстриглась? (Фото)

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская модель Ирина Шейк представила у себя на странице в Instagram несколько новых кадров, которые привлекли внимание поклонников.

Звезда модного подиума стала лицом новой рекламной компании, а результат фотосессии разместила у себя на странице. Ирина Шейк выбралась в поле, где и примерила несколько теплых вещей от модного бренда. Кадры получились красивыми и яркими, однако одна деталь не давала покоя поклонникам.

Многие юзеры взглянули на кадры и едва не упали в обморок, подумав, что Ирина Шейк сделала странную прическу. Люди посчитали, что модель кардинально подстриглась, но выдохнули, когда поняли, что стилисты просто очень эффектно поработали с волосами модели. Впрочем, это только прибавило популярности посту, который быстро собрал огромное число лайков. -0-