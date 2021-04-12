Ирина Шейк в белье от модного бренда покорила Instagram (Видео)

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в съемках новой рекламы, а небольшим отрывком поделилась в Instagram.

Знаменитая звезда модных подиумов решила сняться для небольшого ролика в белье от одного модного бренда. 35-летняя манекенщица примерила комплект нижнего белья красного цвета и принялась дурачиться перед камерой. После этого Ирина Шейк разместила небольшой отрывок у себя на странице и за считанные минуты покорила Instagram.

Разумеется, пост не остался без внимания подписчиков звезды, ведь юзеры за непродолжительное время оставили под записью в социальной сети более 2,5 миллионов просмотров и огромное число восхищенных комментариев.