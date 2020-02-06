Ирина Шейк в ярких образах поделилась секретами "супермодели"

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модель Ирина Шейк разместила в Instagram ролик, сделанный журналом Vogue.

В кадре звезда запечатлена на различных фотосессиях издания. Здесь можно увидеть Ирину Шейк со спагетти, в образе мужчины, а также со змеей в металлических доспехах на голое тело.

Супермодель открыла закулисья этого красивого бизнеса и рассказала о нескольких хитростях. Она советует следить за походкой, выбирать удобные образы для фотосессий и быть многозадачной. Это не все уроки, а полный ролик опубликовал у себя на сайте журнал Vogue.-0-