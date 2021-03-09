Ирина Шейк в пикантном образе привлекла внимание юзеров Instagram

Ирина Шейк. Фото из Instagram
9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская модель Ирина Шейк приняла участие в новой модной фотосессии, а результатом поделилась на странице в Instagram.
Знаменитость снялась для одного модного журнала, выбрав очень пикантный образ. Для этого Ирина Шейк решила отказаться от нижнего белья, а на себя набросила только тренч знаменитого бренда.
Кадр привлек внимание юзеров, которые восхитились смелостью и красотой Ирины Шейк. В комментариях они написали массу положительных отзывов, а сам пост быстро собрал десятки тысяч лайков. -0-