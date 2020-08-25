Ирина Шейк в соблазнительном купальнике порадовала поклонников в Instagram

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супермодель Ирина Шейк опубликовала в Instagram новый пост, который привлек внимание фанатов.

Знаменитость представила широкой публике один из кадров с отдыха. На нем модель предстала в соблазнительном купальнике, повернувшись спиной к камере. Девушка восхищается величием и красотой моря, а вот многочисленные фолловеры отметили красоту и утонченность Ирины Шейк.

За непродолжительное время фотография модели в соблазнительном купальнике собрала сотни тысяч лайков, а восхищенные комментарии в адрес Ирины Шейк продолжают поступать. -0-