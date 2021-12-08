Ирина Шейк в соблазнительном платье очаровала всех окружающих

Ирина Шейк. Фото из Instagram
8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная модель Ирина Шейк разместила в Instagram новый пост с недавнего мероприятия и очаровала Сеть.
Знаменитость вышла в свет и предстала перед камерами в потрясающем виде. Ирина Шейк предпочла появиться на публике в соблазнительном платье черного цвета с открытой спиной. Кроме этого, наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру модели, а красная помада и собранные волосы стали завершающим атрибутом образа.
Внешний вид Ирины Шейк пришелся по вкусу многочисленным поклонникам знаменитости. В комментариях под фото быстро появилась масса восхищенных отзывов, а сама запись собрала огромное число лайков.-0-