Ирина Шейк взволновала Instagram фотографиями в полупрозрачном наряде

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная модель Ирина Шейк опубликовала в Instagram новый пост и заворожила людей своей красотой.

Супермодель приняла участие в очень соблазнительной фотосессии. Для съемки Ирина Шейк примерила впечатляющее белое бикини, а, чтобы еще больше взволновать фанатов, сверху накинула полупрозрачный наряд. В итоге получился очень привлекательный образ, мимо которого не смогли пройти поклонники.

Многочисленные фолловеры Ирины Шейк оказались в восторге, о чем говорят сотни тысяч лайков и огромное число восхищенных комментариев. -0-