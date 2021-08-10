Ирина Шейк заворожила сеть новым и смелым фото в бикини

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская супермодель Ирина Шейк представила в Instagram новый пост, который очаровал пользователей.

Знаменитость отправилась на Ибицу, где сразу же примерила кислотное зеленое бикини. Дополнила образ Ирина Шейк высокими черными сапогами и в таком виде решила попозировать перед камерой. Для этого звезда модных подиумов вышла к бассейну, взяла бокал и приняла провокационную позу, что и добавило пикантности кадрам.

Разумеется, смелый пост не остался без внимания пользователей, которые были заворожены красотой модели. Юзеры мигом завалили Ирину Шейк массой хвалебных комментариев и огромным числом лайков. -0-