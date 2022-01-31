Искусственный интеллект играет в тетрис - на это можно смотреть вечно, но игра зависла (Видео)

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина по имени Грег Кэннон решил воплотить в жизнь необычную задумку, которая впечатлила пользователей YouTube. Об этом пишет издание Gizmodo.

Энтузиаст создал программу StackRabbit, которая безупречно играет в тетрис, молниеносно складывая фигуры. Самое интересное заключается в том, что рекорд человека составляет 1,6 млн очков, а игра закончилась на 29 уровне, однако искусственный интеллект продержался в игре до 237-го уровня. При этом рекорд робота составил более 102 млн очков. Впрочем, удивляет и еще один факт: на 238 уровне игра зависла.

Это зрелище оказалось очень впечатляющим, у ролика уже миллионы просмотров. По словам Кэннона, секрет его искусственного интеллекта кроется в том, что он умеет прогнозировать, какая деталь выпадет следующей и у него найдется местечко для любого случайного фрагмента. Но вместо того, чтобы равномерно расчищать ряды кубиков, программа ждет, пока стопка вырастет и сверху выпадет I-образная деталь (или просто "палка"). Так получится убрать 4 ряда сразу и заработать больше очков.-0-

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