Искусственный интеллект поможет завершить десятую симфонию Бетховена

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музыковеды и программисты сейчас работают над алгоритмом, который поможет дописать неоконченную композитором десятую симфонию Людвига ван Бетховена к 250-летию со дня его рождения, сообщает Le Figaro.

При помощи специальных программ эксперты проанализировали произведения композитора. Искусственный интеллект возьмет за основу эти данные и завершит десятую симфонию Бетховена. Меломаны смогут услышать произведение в Бонне 28 апреля 2020 года, в день 250-летия композитора.

Бетховен начал сочинять десятую симфонию, но дописать не успел - остались только наброски.-0-