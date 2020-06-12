Исследователи сделали портрет человека, который 20 лет безвылазно смотрел сериалы

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа исследователей из компании Online Gambing создала внешность человека, который 20 лет смотрел сериалы, об этом пишет издание Mirror.

В компании решили наглядно продемонстрировать все недуги, которые может вызвать слишком большая любовь к просмотру сериалов. Таких людей в будущем будет ждать ожирение и повреждения осанки, а также преждевременное старение. У человека будут налиты кровью глаза: все это - лишь часть негативных эффектов, которые компания отразила в исследовании.

Помимо изменения внешности, любители сериалов будут страдать от внутренних недугов. Список обширный: ожирение, варикоз, атрофированные мышцы ног и так называемый синдром "мертвых ягодиц", спровоцированный постоянным сидением на пятой точке. Недостаток сна вызывал депрессию и повышенную тревожность.

Эрик – это лишь модель и видение исследователей на влияние организма. Конечно, надо постараться, чтобы довести себя до такого состояния, однако стоит внимательнее относиться к своему здоровью.-0-