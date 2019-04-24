Исследователи воспроизвели процесс массового вымирания более 400 млн лет назад

24 апреля, Нанкин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китайские исследователи смогли воспроизвести процесс массового вымирания, случившегося в конце ордовикского периода (приблизительно 485-444 млн лет назад. - Прим. БЕЛТА).

Массовое вымирание 400 млн лет назад, по мнению палеонтологов, нанесло сильнейший удар по морской экосистеме, в результате чего вымерло 85% видов морских животных.

С применением данных о биопластах и радиоактивном изотопе углерода, группе сотрудников из Нанкинского института геологии и палеонтологии Академии наук Китая удалось более подробно изучить процесс массового вымирания ордовикского периода.

На основе исследования закономерности эволюции животных с тектонических плит того периода, исследователи пришли к выводу о том, что массовое вымирание началось точно 445 млн лет назад, сообщил научный руководитель проекта Ван Гуансюй. "Это значит, что возникновение массового вымирания совпало с масштабным формированием ледяного покрова Гондваны в Антарктике, древнего суперконтинента в Южном полушарии", - добавил он.

Глобальное похолодание послужило основной причиной исчезновения большинства видов морских организмов. Затем в течение последующего миллиона лет на Земле сохранялись климатические колебания, которыми была обусловлена смена морской фауны. Это привело к заметному увеличению видового разнообразия кораллов и губок. Возобновление экологической системы появилось только через миллион лет, когда климатические условия постепенно стабилизировались, считает Ван Гуансюй.-0-