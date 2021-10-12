Исследователи восстановили изображение обнаженной женщины под картиной Пикассо

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи с помощью искусственного интеллекта восстановили изображение обнаженной молодой женщины работы Пабло Пикассо под другой картиной художника "Завтрак слепого", сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.

Воссоздала картину британская компания Oxia Palus. В 2019 году ее специалисты уже выполняли аналогичную работу. Тогда под картиной художника "Старый гитарист" была воссоздана изображенная анфас женщина. То изображение назвали "Потерянная женщина" (La Femme Perdue). Под "Завтраком слепого" женщина предстает в профиль. Воссозданная картина получила название "Одинокая сидящая обнаженная" (Lonesome Crouching Nude).

Оба изображения относятся к "голубому периоду" творчества Пикассо, когда молодой мастер еще только выбирал свой путь в искусстве.

Для воссоздания утраченных работ был использован метод рентгенографии, позволяющий "разглядеть" прежнюю картину под новым слоем краски. Однако этот способ, как правило, дает возможность представить работу в общих чертах. Oxia Palus пошла дальше, использовав искусственный интеллект, чтобы "дорисовать" обнаженных девушек в стиле Пикассо. Воссозданные с помощью данного метода работы планируется представить на выставке в Лондоне в ближайшие дни.-0-