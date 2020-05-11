Исследователи выяснили, что собаки помогают аккуратнее водить машину

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11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наличие собаки в автомобиле помогает водителю аккуратнее вести себя за рулем. К такому выводу пришли исследователи Seat.
Ученые провели опрос людей, у которых разный опыт вождения и выяснили, что 54% водителей ездят за рулем более осторожно, если в салоне машины есть собака. Причем, более 69% молодых водителей признались, что не совершают опасных маневров и соблюдают ПДД, если вместе с ними путешествует домашний питомец.
Впрочем, только 42% водителей с большим опытом предпочитают выбирать аккуратное вождение вместе с собакой. Помимо всего прочего, наличие песика в салоне снизило уровень стресса у 35% водителей вне зависимости от опыта вождения. -0-