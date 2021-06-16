Источником облака пыли, из-за которого Бетельгейзе резко потускнела, оказалась сама звезда

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Источником облака пыли, из-за которого Бетельгейзе в конце 2019 года резко потускнела, оказалась сама звезда. Ученые считают, что это облако образовалось из-за резкого охлаждения части ее внешних газовых оболочек. Такую информацию сообщает ТАСС.

Бетельгейзе – одна из самых больших и ярких звезд. Астрономы считают, что она находится на последнем этапе звездной эволюции – стадии красного сверхгиганта. Так ученые называют престарелые звезды, в которых почти не осталось водорода. На этой стадии звезды резко расширяются и начинают сбрасывать вещество внешних оболочек в открытый космос.

В конце 2019 года наблюдатели заметили, что Бетельгейзе начала стремительно тускнеть. К январю следующего года ее яркость уменьшилась на 63%. К середине весны 2020 года Бетельгейзе вернулась к исходной светимости.

Ученые пока не знают, почему звезда так резко потускнела. Они предполагают, что это произошло из-за мощного облака из пыли. Позже Бетельгейзе еще раз потускнела, и астрономы тоже не смогли объяснить причин этого.

Мигель Монтаргес из Сорбонны и его коллеги выяснили, как именно возникло это облако. Они детально проанализировали его снимки, которые сделали орбитальная обсерватория "Хаббл" и наземный телескоп VLT.

Ученые допускали, что облако из пыли могло находиться на орбите Бетельгейзе как изначально, так и возникнуть из-за активности звезды непосредственно перед ее потускнением. Анализ фотографий, сделанных в феврале и марте 2020 года, заставил Монтаргеса и его коллег отказаться от первой теории, так как скопление пыли не двигалось и постоянно находилось над определенной частью диска звезды.

Сравнение снимков, сделанных в начале позапрошлого года и летом 2020 года, показало, что температура той области Бетельгейзе, которая потускнела в конце 2019 года, за последние полтора года резко снизилась. В частности, в декабре 2019 года она упала до отметки в 3400 кельвинов, а в марте прошлого года достигла минимума в 3200 кельвинов, то есть на 500 ниже нормы.

Расчеты ученых показывают, что в результате внешние оболочки светила остыли до такой степени, что внутри них сформировались зерна космической пыли, состоящие из кремния, кислорода, углерода и другиз элементов тяжелее гелия и водорода. В результате образовалось гигантское облако из пыли шириной в 5-6 астрономических единиц (средних расстояний между Землей и Солнцем) массой примерно в семь раз больше Луны.

Астрономы предполагают, что поверхность Бетельгейзе охладилась из-за пульсаций, которые возникают в недрах звезды примерно каждые 400 дней. Из-за этого возникают своеобразные "пузыри" из газа, которые периодически выбрасываются с поверхности звезды. В результате она охлаждается и возникают условия для ускоренного формирования звездной пыли.

Ученые считают, что подобные события на поверхности Бетельгейзе и других красных гигантов могут происходить достаточно часто. Однако заметить с Земли или ее орбиты можно лишь небольшую их часть. Это может объяснять, почему раньше ученые не фиксировали подобных снижений в яркости престарелых светил или же не придавали им значения, подытожили исследователи.-0-