Историческая драма "1917" стала триумфатором британской премии BAFTA

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Историческая драма "1917" режиссера Сэма Мендеса стала триумфатором 73-й церемонии вручения премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Об этом сообщает ТАСС.

Фильм, рассказывающий об истории двух солдат на передовой Первой мировой войны, получил премии в семи из девяти категорий, в которых был заявлен. В частности, картина была признана лучшим фильмом, лучшим британским фильмом, отмечена за лучшую работу художника-постановщика, лучший звук, лучшую операторскую работу, лучшие визуальные эффекты. Сам же Мендес, который положил в основу фильма рассказ своего дедушки Альфреда Мендеса - участника в той войне, получил "Бронзовую маску" в номинации "Лучшая режиссерская работа".

На этот раз лучшими актерами как первого, так и второго планов стали исключительно представители США. Хоакин Феникс отмечен в номинации "Лучшая мужская роль" за исполнение роли Джокера в одноименной картине Тодда Филлипса. Рене Зеллвегер победила в номинации "Лучшая женская роль". Так высоко была оценена исполненная ею роль певицы и актрисы Джуди Гарленд в биографической ленте "Джуди" режиссера Руперта Гулда. За роли второго плана были отмечены Брэд Питт ("Однажды в… Голливуде" Квентина Тарантино) и Лора Дерн ("Брачная история" Ноа Баумбаха).

Лента "Паразиты" корейского режиссера Пон Чжун Хо победила в номинации "Лучший оригинальный сценарий", а также была признана "Лучшим неанглоязычным фильмом". Ранее эта лента, главной темой которой является социальное неравенство, стала первым южнокорейским фильмом, удостоившимся "Золотой пальмовой ветви", а также вошла в число номинантов на "Оскар" в категории "Лучший фильм".

Приза за лучший адаптированный сценарий удостоена лента "Кролик Джоджо" режиссера Тайки Вайтити. Фильм "Для Самы" Ваада аль-Катиба признан лучшей документальной картиной, испанский мультфильм "Клаус" - лучшим анимационным полнометражным фильмом. Лента "Маленькие женщины" Греты Гервиг получила приз за лучший дизайн костюмов, "Ford против Ferrari" Джеймса Мэнголда - за лучший монтаж.

Главным неудачником церемонии можно назвать картину "Ирландец" Мартина Скорсезе, снятую американской компанией Netflix за $159 млн. Фильм претендовал на 10 наград, но в итоге не получил ни одной.-0-