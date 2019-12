История Гарри Поттера получит продолжение

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сюжет нового фильма о Гарри Поттере станет развиваться спустя 20 лет после событий картины "Гарри Поттер и Дары Смерти", сообщает издание We Got This Covered.

Отмечается, что главным антагонистом новой серии фильмов о мире волшебников станет дочь Волан-де-Морта, которая будет стремиться к тому, чтобы воскресить своего отца-злодея.

Помимо этого, к работе над франшизой вернется большинство актеров из оригинального состава. Сиквел станет продолжением первых восьми фильмов и расскажет историю о сыне Гарри Поттера - Альбусе Северусе, который уже успел дебютировать в эпилоге "Дары Смерти".

Над сценарием работает автор первых книг Джоан Роулинг, а вот дата выхода фильма на большие экраны пока неизвестна. -0-