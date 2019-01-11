Итальянец прилетел в бар на вертолете

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянец прилетел к друзьям в один из баров города Маргоне на вертолете, который "припарковал" на городской площади, сообщает La Repubblica.
Он работал инструктором в летной школе и взял "покататься" один из летательных аппаратов. Пилот рассказал, что заглянул в бар, чтобы выпить кофе с друзьями и поесть. До этого он часто летал на вертолете и фотографировал красивые итальянские пейзажи.
Пилота привлекли к ответственности за то, что он летал и сел в городе без разрешения, нарушая нормы авиационной безопасности. Сам итальянец пояснил, что он пытался отправить заявку на полет на электронную почту, но письмо не отправилось.-0-
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