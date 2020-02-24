"Итальянская бизнес-леди": Моника Белуччи показала фото в строгом стиле

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая актриса и модель Моника Белуччи вызвала в Instagram переполох, разместив свое фото в строгом стиле.

Звезда позирует перед камерой в костюме, но внимание поклонников привлекают ее яркие красные губы и классическая прическа с пробором в центре.

Разумеется, такой снимок вызвал бурную реакцию у пользователей социальной сети: "Итальянская бизнес-леди", "Собрались в офис?", "Великолепно". Подписчики завалили Монику Белуччи огромным количеством самых разнообразных комплиментов, а пост за несколько часов собрал свыше 100 тысяч лайков.-0-