Итальянский футбольный клуб "Лацио" заполнит пустые трибуны фотографиями своих болельщиков

Фото ФК "Динамо-Брест"
21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный клуб "Лацио" из Рима придумал интересный способ заполнить стадион во время пандемии. Об этом сообщается на сайте команды.
Пресс-служба клуба предложила всем желающим болельщикам клуба прислать свои фото, которые позже разместят на трибунах домашнего стадиона "Лацио" - "Стадио Олимпико". Таким способом руководство клуба намерено заполнить трибуны, чтобы поддержать фанатов и игроков.
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