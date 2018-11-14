Итальянский повар создал "жареные облака"

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянский повар Никола Динато создал необычное блюдо, которое можно назвать "жареные облака". Об этом сообщает телеканал "МИР 24".

На разработку гастрономического шедевра у повара ушло несколько месяцев.

Основой блюда служит тапиока - зернистый крахмалистый продукт. Сначала делаются маленькие "облачка", затем их высушивают и жарят в масле. В духовке этого делать нельзя, говорит Никола Динато, иначе шарики будут прилипать к зубам.

Последним этапом приготовления становится насыщение блюда озоном. "Я решил использовать озон, чтобы человек почувствовал высоту гор, предгрозовой вкус молнии и грома. Да ведь и увидеть воздух очень сложно, а мои облачные шарики позволяют это сделать. Очень хочу, чтобы этот исторический вдох остался в памяти моих клиентов до конца жизни", - говорит Никола Динато.-0-