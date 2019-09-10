Иван Охлобыстин сменил имидж и стал похож на звезду Голливуда

Иван Охлобыстин. Фото из Instagram
10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный российский актер Иван Охлобыстин поделился в своем личном Instagram свежими снимками с отдыха в Париже.
Фотографии получились атмосферными и с прекрасным видом, однако больше всего подписчиков знаменитости заинтересовал внешний вид артиста.
Фолловеры Ивана Охлобыстина принялись обсуждать в комментариях, как звезда "Интернов" стал похож на знаменитого актера Джонни Деппа. Охлобыстин отрастил бородку и усы, а также примерил черную шляпу и круглые очки.
Оксана Арбузова и Иван Охлобыстин. Фото из Instagram
Подписчик не прошли мимо и заметили внешнее сходство с Брэдом Питом и Гариком Сукачевым. Кто-то даже сначала подумал, что на фото Михаил Боярский в своей фирменной шляпе.