Иван Ургант и Надежда Бабкина решили поменяться одеждой - видео

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущий программы "Вечерний Ургант" вместе с Надеждой Бабкиной поучаствовали в челлендже и поменялись одеждой. Видео было опубликовано в Instagram программы.

В гости к Ивану Урганту в студию пришла певица Надежда Бабкина. Ведущий предложил поучаствовать артистке в челлендже Flip The Switch Challenge. Его суть заключается в том, что два участника танцуют под песню рэпера Дрейка, выключают свет и меняются одеждой.

В начале ролика звезды танцевали в своей одежде, однако позже платье и серьги Надежды Бабкиной примерил Иван Ургант.

Видео очень повеселило пользователей Instagram, которые оставили множество восторженных комментариев. "Просто в голос. Неожиданно от Бабкиной", "Ваня, я Щитаю вы нашли свой стиль", "Иван, ну как можно быть таким крутым в одежде Н. Бабкиной?" - написали юзеры Instagram.-0-