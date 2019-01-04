Иван Ургант кардинально сменил имидж

4 января, Минск /Корр.БЕЛТА/. Российский телеведущий Иван Ургант решил начать Новый год с радикальных изменений. Шоумен изменил имидж и выложил фото новой прически на своей странице в Instagram.
На фотографии 40-летний Иван Ургант предстал перед публикой в необычном образе - с побритой головой. Телеведущий также похвастался велосипедом - подарком от супруги Натальи Кикнадзе.
"Представляете, ждал меня под елкой…", - прокомментировал Ургант свой снимок.
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