Иван Ургант очень "по-домашнему" встретил на программе известного модельера - фото

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым гостем программы "Вечерний Ургант" на Первом канале стал Жан-Поль Готье. В своем Instagram Иван Ургант показал их встречу за кулисами.

На снимке ведущий программы Иван Ургант с невозмутимым лицом позирует в очень "домашнем" стиле. Неизвестно, как на это отреагировал модельер, но, скорее всего, шутку от Ивана Урганта Готье оценил, чем и поделился в эфире.

Впрочем, необычный стиль звезды оценили и подписчики Урганта. Он прозвал себя "Жан Уржан" и люди принялись шутить в комментариях: "Иван, Вам этот наряд, ооочень идёт", "Какие ножки))))))", "Уржан - стиляга". За несколько часов пост собрал десятки тысяч лайков и сотни веселых комментариев. -0-