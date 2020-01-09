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Калейдоскоп
09 января 2020, 09:40

Иван Ургант преобразился и помолодел на 20 лет

Иван Ургант. Фото из Instagram
Иван Ургант. Фото из Instagram

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный российский телеведущий Иван Урган поделился в Instagram новым фото и впечатлил подписчиков в Instagram.

Знаменитость изменилась до неузнаваемости, сделав модную молодежную прическу: Ургант выбрил виски.

Шоумен, по всей видимости, перед отпуском решил преобразиться и его эксперимент удивил поклонников. Телеведущий подписал пост: «Отпуск где-то рядом...», чем только подтвердил подозрения поклонников.

Впрочем, фолловеры Ивана Урганта в Instagram оценили его новый стиль и оставили под постом более 2 тысяч разнообразных комментариев. Кто-то, в свою очередь, подметил, что шоумен стал выглядеть моложе на 20 лет. -0-

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