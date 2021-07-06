"Иваныч, лови!" Космонавты вручную устанавливают пятитонный спутник (Видео)

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космос сам по себе впечатляет многих, но вещи, которые "внизу" кажутся невозможными, на орбите могут быть в порядке вещей.

Один из таких впечатляющих моментов попал в объектив камеры на МКС. Несколько космонавтов вышли в открытый космос, чтобы установить пятитонный спутник Intelsat 6.

Все бы ничего, но делают они это вручную, а со стороны кажется, что для них это не тяжелее, чем на Земле подержать шарик. Да, в невесомости возможно и не такое, однако момент не прошел мимо юзеров сети. Люди, конечно, не удержались от шуток. "Теперь понятно, почему на челноках экипаж был по 8 человек. Пилот, бортинженер и 6 грузчиков", "Иваныч, лови!", "Так вот как стыковка в ручном режиме выглядит", - написали пользователи сети. -0-