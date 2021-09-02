Из криминалиста - в музыканты. Хабиб о популярности: "Под "Ягодку малинку" танцуют даже в Африке"

Еще несколько лет назад Хабиб Шарипов работал криминалистом в полиции и проводил экспертизы прямо на местах преступления. Но однажды решил кардинально изменить свою жизнь: уволился и приехал в Москву с одной гитарой. Узнали у артиста, как он стал популярным певцом, блогером и тиктокером с многомиллионной аудиторией подписчиков.

- Хабиб Шарипов - криминалист! Как выбирали профессию?

- Очень просто: пошел по стопам своего папы, бывшего милиционера. Получил высшее экспертно-криминалистическое образование и пять лет выезжал в составе группы на места преступлений. График был еще тот: приходилось работать по ночам, проводить время на местах убийств, изнасилований. Ответственность огромная, ведь мои экспертизы решали судьбы людей. Но я запросто переключаюсь, поэтому негативный опыт прошлого не повлиял на мое творчество.

- А как решились изменить свою жизнь?

- Всегда хотел петь, научиться играть на гитаре, но ее у меня не было. Повзрослел, взял деревяшку и по чертежам сам сделал инструмент. Конечно же, он не играл… Когда решил полностью посвятить себя музыке, ушел из полиции. Родителям об увольнении не говорил до последнего. Они думали, что я продолжаю работать, а я в это время снял квартиру в Казани, закупил оборудование и снимал видео для инстаграма. Кстати, быстро понял, что на блогинге можно заработать не меньше, чем в полиции.

- Потом случился переезд в Москву?

- Да, в 2018 году купил билет в один конец. Приехал из Казани с гитарой, зарядкой для телефона и парой сменных трусов. Понимал, что меня здесь никто не ждет, но если ты искреннее любишь музыку, то ничего не может тебе помешать. Немало скитался, пока не появилась семейная песня "Ягода малинка". Никто тогда и подумать не мог, что композиция станет такой взрывной. В Африке темнокожие ребята под нее танцуют!

- Что вдохновило на создание хита, может быть, "Ягода-малина" Валентины Легкоступовой?

- В детстве я много раз слушал эту песню, мама ее постоянно включала. Но, если честно, о ней совсем не думал, когда сочинял свою "малинку". Сегодня появляется очень много хитов-однодневок. Но проблема не столько в них, сколько в артистах, которые остаются в тени своей песни. Важно раскрываться как личность!

- У вас есть кумиры?

- Я из поколения MTV. Поэтому очень нравится творчество Linkin Park и Аврил Лавин.

- Вы выпускник шоу "Песни". Как считаете, такие проекты помогают заявить о себе молодым талантам?

- Для молодежи это огромный шанс, ведь нужно активничать не только в тиктоке. Важно транслировать себя в соцсетях, выходить на сцену, пробоваться в разных конкурсах и, конечно же, испытывать удовольствие от того, чем занимаешься.

- Многие, кстати, считают, что ТикТок - это для детей!

- Эта площадка абсолютно для всех! Сегодня это одна из серьезных и масштабных платформ для продвижения своей музыки.

- Пару советов: как быстро раскрутиться на этой площадке?

- Важно снимать как можно больше качественного контента. Регулярность тоже имеет значение: нужно заливать видео по 2-3 раза в день. А еще немаловажно быть искренним, чтобы публика верила.

- В этом году вы впервые выступили на юбилейном "Славянском базаре" в Витебске. Как вам фестиваль?

- Давно его знаю. Всегда смотрел этот фестиваль и мечтал принять участие. И вот я выступил на сцене Летнего амфитеатра. Впечатления самые положительные!

- Еще мечты остались?

- Конечно! Хочу купить родителям домик в деревне и приезжать к ним в гости. Через 10 лет я себя вижу не просто гастролирующим артистом, но и примерным семьянином. Главное для меня - создавать такие композиции, которые проживут не один сезон. Я же буду выходить на сцену с прежним запалом и блеском в глазах. И чтобы через 10 лет меня пригласили в Витебск на 40-летие "Славянского базара".

Музыкант, блогер и тиктокер Хабиб Шарипов родился в Казани. Его родители - далекие от искусства и шоу-бизнеса люди. По окончании школы он поступил на юридический факультет. Затем начал строить карьеру криминалиста. Известным стал, еще когда проживал на малой родине. В начале творческой карьеры Хабиб перепевал популярные хиты. Писал при этом и собственные композиции. Первой песней, получившей наибольший отклик от слушателей, стал трек "Маяки". В 2018 году он принял участие в шоу "Песни" на ТНТ. Хоть в финал ему пройти и не удалось, но певец заявил о себе. Ролик "Ягода малинка" в 2020 году стал первым официальным клипом в музыкальной карьере Хабиба.

Марина ВАЛАХ,

газета "7 дней".-0-