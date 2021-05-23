Из ручки в ракету: художник превращает обычные вещи в космические корабли. Выглядит невероятно!

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мало кто из детей не представлял космический корабль или самолет, беря в руки ручку. Эрик Гейш пошел дальше и начал создавать из повседневных предметов космические корабли. Лучшие работы публикует BoredPanda.

Для молодого человека ручка, штопор или пачка кетчупа могут стать вдохновением и каркасом, который позже превратиться в неповторимый космический корабль. Такое искусство поражает и вдохновляет, как когда-то Эрика вдохновили "Звездные войны".

Своими работами художник, превращающий обычные вещи в космические корабли, делится в Instagram, где за его творчеством следят почти 200 тысяч подписчиков. -0-