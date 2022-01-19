Из-за фатальной ошибки мужчина не получил баснословный выигрыш

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британец угадал все числа в лотерее, но денег так и не увидел. Сумма выигрыша составляла более 19 млн долларов, пишет LadBible.

Лотерейный билет Росси Кармина купил в начале января. Когда проверил выигрышные числа, то обнаружил полное совпадение с номерами в его билете. 19 404 120 долларов США уже были практически в кармане, считал счастливый обладатель внушительной суммы, пока пристально не изучил свой билет.

Оказалось, что его билет не участвовал в прошедшем розыгрыше, а должен был только в следующем тираже…Теперь молодой человек считает себя "самым неудачливым парнем в Британии", ведь в мечтах он уже сорвал джекпот.-0-

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