Избегайте при коронавирусе! Врач назвал продукты, которые усугубят ситуацию

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спиртные напитки, сахар и продукты, которые трудно усваиваются организмом, медики рекомендуют исключить из рациона во время болезни.

Диетолог Ли Холмс отмечает, что при ковид особенно важно отказаться от еды, которая может вызвать воспалительные процессы в кишечнике, пишет Daily Mail. Как раз сахар, алкоголь и кофе относятся к этим продуктам и напиткам. При заражении коронавирусом важно пить больше жидкости.

При ковид в рацион диетолог рекомендует включить бульоны, овощные культуры. Восстановиться во время болезни помогут и продукты, в которых много клетчатки. Для укрепления пищеварительной системы на помощь придут пробиотики и пребиотики, отмечает специалист.-0-

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