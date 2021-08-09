Изящная подстава! Девушка одним движением саботировала модную игру родственников (Видео)

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появился уморительный ролик, который развеселил юзеров сети.

Девушка из США оригинально подставила свою сестру, чем и заставила юзеров смеяться до слез. Парочка родственников американки решила сыграть в модную игру. Для этого они подвесили бутылку и завязали глаза. Задача - увернуться от "снаряда".

Сестра с братом уже были готовы приступать к игре, однако в этот момент со второго этажа спустилась третья сестра. Дальше девушка серьезно подставила свою родственницу: американка слегка ударила брата бутылкой, который посчитал, что его соперница решила сжульничать. Одним движением третий "игрок" саботировал развлечение, чем и развеселил сеть. Неудивительно, что пользователи посмотрели кадры множество раз, а в комментариях отметили, что это была "изящная подстава!". -0-