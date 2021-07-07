Изящный способ проучить негигиеничного пассажира впечатлил сеть (Видео)

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина отправился в путешествие на самолете, а все свои впечатления решил записывать на видео в TikTok.

Турист занял свое пассажирское место в воздушном судне, но тут его поездку решил испортить негигиеничный мужчина. Дело в том, что в пространстве между иллюминатором и креслом автора ролика появилась чья-то нога без обуви. Конечно, это создавало дискомфорт, поэтому мужчина придумал изящный способ проучить такого нахала.

Для этого парень взял бутылку воды, в которой оставалось немного жидкости, и вылил ее на ногу негигиеничному пассажиру. Тот в миг убрал конечность, а ролик, позже опубликованный в соцсети, восхитил юзеров, которые посмотрели кадры более 4,5 миллиона раз. -0-