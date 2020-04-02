Изобретательный попугай нашел способ сделать печенье еще вкуснее - видео

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попугай какаду из США долгое время наблюдал за своей хозяйкой и часто вместе с ней завтракал.

Девушка не упускала возможность поделиться с пернатым вкусным печеньем или булочкой, но, как выяснилось, какаду оказался не так прост.

Птица заметила, что человек часто опускает в кофе различные вкусности и, разумеется, ему тоже захотелось попробовать. Когда в очередной раз попугай окунул свой кусочек булочки в кофе, а затем принялся есть, то хозяйка, мягко говоря, была в легком шоке.

В свою очередь, девушка не упустила возможность записать находчивого попугая на видео и показать его всему интернету.-0-