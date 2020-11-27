Изобретения прошлых лет и секреты вкусной выпечки: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

"Щелкунчик" и котята, странные технологии прошлого, реквием по фортепиано, нюансы использования муки и рецепт яичного рулета с соусом из авокадо. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Пушистые вариации к "Щелкунчику"

Однажды фотографам Келли Пратт и Яну Крейдичу понадобилось провести съемку танцоров с собаками. Единичная фотосессия превратилась в большой благотворительный проект для помощи бездомным животным. Начавшись в 2017 году, он завоевывает все большую популярность. Авторы успели выпустить книгу и набрать 110 тысяч подписчиков у себя в Instagram.

Технологии прошлого – от революционных до вызывающих недоумение

Моторизованные роликовые коньки, оргонные аккумуляторы, поезд на воздушной тяге, книжное колесо в библиотеке – многие изобретения вызывают восхищение и через много лет. Некоторые из них значительно опередили свое время, а некоторые поражают… размахом фантазии своих создателей.

Почему невкусно?

Четыре ошибки, которые вы делаете, заменяя пшеничную муку на более полезную. Рассказываем, как сделать блюдо не только здоровым, но и аппетитным.

Реквием по фортепиано

Более сотни оставленных хозяевами фортепиано отыскал француз Ромен Тьери. Он фотографировал их в заброшенных замках, особняках, на виллах Италии, Германии, Франции и других стран Европы.

Полезный завтрак: рецепт яичного рулета с соусом из авокадо

Омлет – одно из классических блюд для завтраков. Техника его приготовления весьма простая и быстрая. Однако существует множество вкусных вариаций, среди которых – яичный рулет.

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Фото из открытых источников