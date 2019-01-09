Израиль представил логотип "Евровидения-2019"

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" - Европейский вещательный союз (EBU) и израильская вещательная компания KAN – 8 января представили логотип будущего конкурса, который пройдет 14-18 мая в Тель-Авиве. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба "Евровидения".
На логотипе изображены два золотых треугольника и одна такая же фигура с подсвеченным контуром, объединенные в форме звезды. Он повторяет силуэт сцены конкурса, разработанной немецким художником Флорианом Видером. Ранее был определен слоган "Евровидения-2019": "Позволь себе мечтать".
В 64-м по счету конкурсе "Евровидение" примут участие представители 42 стран.-0-
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