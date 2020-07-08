Израиль запустил в космос разведывательный спутник нового поколения

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль успешно запустил в космос разведывательный спутник нового поколения. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Министерство обороны страны.

Сообщается, что Минобороны Израиля и израильский авиапромышленный концерн Israel Aerospace Industries /IAI/ успешно запустили в космос разведывательный спутник "Офек-16". Запуск был проведен с космодрома в центральной части Израиля с использованием пусковой установки "Шавит".

Как говорится в заявлении Минобороны, "Офек-16" является передовым электрооптическим разведывательным спутником. До запуска спутник прошел серию испытаний.

Первый израильский спутник группы "Офек-1" был запущен в 1988 году.

Израиль является одной из 13 стран в мире с возможностями запуска подобных разведывательных спутников.-0-