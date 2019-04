Израильский луноход снял темную сторону Луны

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильский луноход "Берешит", который выполняет лунную миссию и должен приземлиться на Луну 11 апреля, снял небесное тело с обратной стороны. Снимки были опубликованы на странице проекта.

Исследователи отмечают, что аппарат снял Луну по время выхода на окололунную орбиту. Одно изображение также демонстрирует Землю в отдалении.

Запуск лунохода "Берешит", совершенный с помощью ракеты Falcon 9, состоялся 22 февраля.-0-

#Beresheet is in an excellent orbit! during the critical maneuver yesterday Beresheet took some amazing photos of the far side of the #Moon!

picture A: The far side of the moon during the maneuver at 470 km Hight.

picture B: The far side of the moon with Earth in the background pic.twitter.com/3brI45PuyY