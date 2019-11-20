Изумруд весом 227 кг погиб в пожаре Кэмп

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Калифорниец потребовал от местной компании выплатить ему компенсацию за сгоревший в пожаре 227-килограммовый изумруд. Об этом сообщает New-York Post .

В крупнейшем Калифорнийском пожаре Кэмп в 2018 году местный житель потерял в огне дом и все имущество. По словам мужчины, в пожаре сгорел его изумруд весом почти 227 кг. Его мужчина оценил в $280 млн.

Компания Pacific Gas and Electric Company была признана виновной в пожаре, и американец считает, что именно она должна возместить ему убытки. Мужчина вместе с женой подали четыре заявки о возмещении ущерба от пожара на сумму в $4,5 млн.

Юристы компании обратились в суд, в ходе которого надеются получить возможность допросить мужчину и получить документы, подтверждающие наличие и стоимость сгоревшего камня.-0-