"Я динозавр": Кристина Асмус сделала сенсационное признание

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Кристина Асмус разместила новый пост в Instagram и сделала каминг-аут.

Звезда призналась, что не очень хорошо владеет современной техникой и рассказала об этом своим подписчикам.

"Я вообще не умею пользоваться айфоном и компьютером. Максимум - позвонить, сфоткать и будильник )))))))) Ну и фонарик иногда", - написала Асмус в подписи к посту.

В подтверждение знаменитость привела несколько примеров: "Я лучше радио послушаю, рили", "Когда на кассе мне говорят прикладывайте телефон к терминалу, я не понимаю что от меня хотят и спешно достаю из кошелька карточку".

Современные технологии с трудом даются Кристине Асмус, однако она успешно ведет Instagram, в котором уже 3,8 миллиона подписчиков. Помимо всего прочего, актриса всерьез задумалась о том, чтобы вернуться к кнопочному телефону. -0-