"Я не пьяна!": Любовь Успенская удивила подписчиков необычным постом

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любовь Успенская опубликовала в Instagram фото в коротком обтягивающем платье.

Также она поделилась эмоциями с подписчиками: "Мама, ради Бога, я ни капли не пьяна! Я безумно влюблена в своих подписчиков! Проснулась и увидела, что у меня вас миллион! Спасибо! Сегодня у меня концерт в Уссурийске! Обещали подарить уссурийского тигренка, вот жду подарка! Пока маленький будет со мной, а потом подарю зоопарку!"

Поклонники певицы отметили, что она находится в отличной физической форме: "Какая худенькая!!!", "Любовь, какая вы роскошная женщина. Счастья вам безграничного", "Ох, какое фото!!! Дух захватывает... и давление поднялось от увиденного до 150... Придется таблетку выпить. Любовь это ШИК!"

Однако нашлись и те, кто посоветовал Успенской отказаться от столь необычного подарка:" "Вообще, лучше тигренка не принимать....Его место в природе".-0-