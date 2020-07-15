Я не собираюсь слезать! Собака отобрала у хозяев кровать с помощью милоты - видео

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавным роликом с участием милого пса поделилась супружеская пара из США.

Мужчина и женщина проводили субботний вечер за просмотром телевизора, удобно расположившись в постели. Подошло время ложиться спать, и пес запрыгнул в кровать, чтобы вздремнуть вместе с любимыми хозяевами.

Люди всячески пытались его спровадить и просили слезть, однако песик подключил всю свою милоту, что не оставило шанса супругам. Все поведение питомца, а также его выражение мордочки говорило об одном: "Я не собираюсь слезать!".

В конечном итоге, люди сдались, а пользователи сети оказались в восторге, когда увидели забавные кадры.-0-