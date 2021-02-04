Я слежу за тобой! Хозяин с трудом отыскал пса-шпиона (Видео)

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парень из США загрузил на YouTube видео, которое мгновенно привлекло внимание юзеров сети.

Он рассказал, что однажды дома потерял свою собаку по кличке Сэди. Поиски по всему жилищу оказались безуспешны, но в какой-то момент парень услышал странные звуки в потолке. Благо там было небольшое отверстие и он решил проверить.

Удивлению не было предела, когда мужчина там обнаружил свою любимицу, которая превратилась в настоящего пса-шпиона. Сэди постоянно пряталась в том месте, так и показывая хозяевам всем своим видом, что следит за ними. -0-