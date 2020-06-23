Я тут ни при чем! Реакция пса на беспорядок повеселила юзеров сети – видео

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из США по возвращению ждал дома сюрприз, который устроил его пес.

Парень с семьей отправился в магазин на два часа и оставил собаку одну дома. Разумеется, песику это не понравилось, и он от обиды разбросал по всему дому мусор, а также повредил мебель.

Разумеется, по возвращению домой хозяин был удивлен, однако питомец даже не повел ухом, чтобы во всем сознаться. Он принялся все отрицать, не встречался взглядом с людьми и мирно развалился в кресле.

Поза собаки, а также ее выражение лица говорило только об одном – Я тут ни при чем! Впрочем, пользователи сети оказались в восторге от такой невозмутимости питомца и оставили много восторженных комментариев. -0-