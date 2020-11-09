Я тут постою! Автомобильное колесо чудом не разбило другие машины - видео

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автовладелец из штата Небраска в США поделился забавными кадрами, которые удалось записать камере наружного видеонаблюдения. Ролик он опубликовал на YouTube.

Мужчина мирно мыл свои машины возле дома, когда шина от одной из их выскочила из багажника. Дальше в дело вмешалась физика, из-за чего колесо оказалось на оживленной дороге, остановившись прямо по центру.

Другие водители спокойно объезжали "возникшее препятствие". Владелец авто продолжал заниматься своими делами, когда ему начали сигналить. Он быстро смекнул в чем дело и поспешил убрать покрышку. Восхищаясь тем, что чудом автомобильное колесо не разбило другие машины. -0-