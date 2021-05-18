"Я ухожу, отстань!" Дикая пума пять минут преследовала бегуна из США

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина из США решил отправиться на пробежку в лесу рядом с городом Солт-Лейк-Сити. Лишь спустя несколько часов он понял, что это была плохая идея. Кадры разместили на YouTube.

Американец по имени Джаред Смит уже направлялся к своей машине, когда его выследила дикая пума. Животное находилось от бегуна всего в пяти метрах, что, разумеется, заставило жителя США волноваться. Он подумал, что пума испугается и убежит, однако у хищника были другие планы. Местный обитатель принялся преследовать Смита.

Мужчина включил камеру и принялся уходить от животного, приговаривая: "Я ухожу, отстань!". В конечном итоге, пума потеряла интерес и скрылась в лесу, а бегун понял, что ему повезло, ведь эта пробежка могла стать последней в его жизни. -0-