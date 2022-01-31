Я ухожу! Забавный момент во время ремонта попал на видео в США

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из штата Техас (США) разместил на YouTube веселые кадры, которые пришлись по вкусу пользователям.

Американец рассказал, как однажды решил отремонтировать гаражные ворота, для удобства взял стремянку. В один момент он отвернулся от лестницы, а когда повернул голову обратно, обнаружил, что стремянка сказала "Я ухожу!", а затем принялась "топать" в сторону машины.

Мужчина не стал вмешиваться, но включил камеру. Забавный случай попал на видео и от души повесели юзеров сети. За короткое время кадры на YouTube посмотрели огромное число раз.-0-

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